США предупредили РФ о новых санкциях

Штаты надеются на диалог с Китаем и Россией относительно большего давления на Северную Корею

Если Россия и Китай будут поддерживать КНДР, США примут ответные меры в виде санкций. Такое заявление сделала и.о. помощника Госсекретаря США Сьюзан Торнтон, передают РИА Новости.

"Успех стратегии оказания давления будет зависеть от сотрудничества с международными партнерами, особенно с Пекином. Мы продолжаем работать с Китаем и Россией, чтобы улучшить режим соблюдения санкций, но еще многое нужно сделать", – отметила Торнтон.

По ее словам, Штаты надеются на диалог с Китаем и Россией относительно большего давления на Северную Корею. Но в случае бездействия Китая и России США ясно дали понять, что будут использовать инструменты, которыми обладают, в частности, применят санкции.

"Только в прошлом месяце мы ввели новые санкции против российских и китайских лиц и организаций, поддерживающих КНДР. Мы будем и впредь принимать меры на многосторонней и односторонней основе с целью прекращения незаконной деятельности Северной Кореи", – подчеркнула Сьюзан Торнтон.

Напомним, по информации издания The Washington Post, Россия поставляет в КНДР контрабандные нефть, газ и другие грузы, которые могут помочь стране в борьбе с новыми экономическими санкциями, наложенными на республику в связи с развитием его ядерной программы.