Шульц назвал "позором Германии" евроскептиков из AfD

Ультраправые токсичны для социального климата в стране

Лидер Социал-демократической партии Германии и кандидат на пост канцлера Мартин Шульц подверг жесткой критике ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Merkur.

Во время выступления в вечернем эфире телеканала ZDF, где Шульц отвечал на вопросы телезрителей, он обвинил AfD в отравлении социального климата в Германии.

"Это партия провокаторов. Они не предлагают никакой альтернативы для Германии, они – позор для нашей страны", – сказал Шульц.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль сравнил "Альтернативу для Германии" с нацистами.

Напомним, Алис Вайдель, которая вместе с Александером Гауландом возглавляет предвыборный список "Альтернативы для Германии", оказалась в центре скандала из-за утечки электронных писем с уничижительными высказываниями о мигрантах и правительстве Германии.

Согласно недавним опросам, около 9% избирателей поддерживают AfD на парламентских выборах, которые пройдут 24 сентября.