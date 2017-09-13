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Главная » Мир » В России не прекращается вынужденная эвакуации школ и аэропортов
В России не прекращается вынужденная эвакуации школ и аэропортов
Anonymous / Фото: ТСН
Загадочные "минирования" в России

В России не прекращается вынужденная эвакуации школ и аэропортов

Утром 13 сентября о "минировании" зданий сообщили в нескольких новых регионах

13.09.17 42
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В России продолжилась волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков о минировании. Об этом сообщает Медуза.

Утром 13 сентября о "минировании" зданий сообщили в нескольких новых регионах: Петропавловск-Камчатский – эвакуированы школы и мэрия; Иркутск – эвакуированы школы, аэропорт и торговые центры; Якутск – эвакуированы мэрия и аэропорт; Самара - вечером 12 сентября эвакуированы семь торговых центров.

Источник издания также сообщил об эвакуации аэропортов Читы и Благовещенска. Во всех случаях полиция не нашла взрывных устройств при проверке помещений.

Напомним, массовая эвакуация административных и общественных зданий началась в России после 10 сентября. По информации МВД, поводом стали анонимные звонки с виртуальных номеров.

Во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Источник сообщений не найден.

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