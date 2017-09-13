Президентом Сингапура избрали женщину

Президентом Сингапура объявлена Халима Якоб, экс-спикер парламента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Халима Якоб, представитель малайской общины, стала первой женщиной-президентом Сингапура за всю историю страны. При этом объявление Якоб президентом произошло до официальных выборов.
Она оказалась единственным легитимным кандидатом на пост главы государства. Согласно законам Сингапура, кандидат в президенты должен получить официальный допуск, регламентированный властями страны.
В постановлении правительства страны, принятом в 2016 году, указано, что новым главой государства должен был стать представитель малайской общины. Он также должен управлять капиталом стоимостью в более 500 млн сингапурских долларов ($371 млн). Среди всех заявленных кандидатов только Халима Якоб соответствовала всем.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сингапуре появилось первое в мире беспилотное экотакси
Напомним, ранее денежно-кредитное управление Сингапура приравняло первичное размещение цифровых токенов к обычным ценным бумагам, частично легализовав криптовалюту в стране.