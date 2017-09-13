Европарламент создал спецкомитет по вопросам борьбы с терроризмом

Депутаты Европарламента утвердили состав специального комитета по вопросам борьбы с терроризмом, в который вошли 30 человек. Об этом сообщается на сайте Европарламента, передает Европейская правда.

Главными задачами комитета является оценка степени террористической угрозы в Европе и выявление любых возможных недостатков в борьбе с терроризмом.

Первое заседание комитета запланировано на 14 сентября в Страсбурге, на нем будет избран председатель, заместители председателя и докладчики комитета.

Напомним, терроризм возглавил перечень вызовов, перед которыми, по мнению европейцев, оказался Евросоюз.