Премьер-министр Франции пообещал провести трудовую реформу, несмотря на протесты

Выборы в этом году показали желание французских граждан поддержать реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на следующий день после протестов по всей стране пообещал все-таки провести трудовую реформу. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Филипп сказал, что, хотя он обращает особое внимание на протесты, однако выборы в этом году все-таки показали желание французских граждан поддержать реформы.

"Я прислушиваюсь, и я внимателен. Однако позвольте мне позволить себе заявить, что французы, которые голосовали, также имеют право, чтобы к ним относились с уважением. О реформе, которую мы внедряем, заявлял президент во время предвыборной кампании", – сказал он.

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Напомним, акции протеста инициировал второй по величине профсоюз страны CGT. В целом по всей Франции было запланировано 180 демонстраций против изменения трудового законодательства.

12 сентября в Париже во время акции протеста против трудовой реформы Эммануэля Макрона полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Напомним, реформа в трудовой сфере была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.