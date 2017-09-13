Пришло время принять Румынию и Болгарию в Шенген, – Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступает за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Об этом он сказал во время своего ежегодного выступления в Европарламенте, передает Европейская правда.

"Если мы хотим укрепить наши внешние границы, то сейчас самое время сделать Румынию и Болгарию членами Шенгенской зоны", – сказал Юнкер под аплодисменты евродепутатов.

Он также добавил, что Хорватия также полностью заслуживает членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все необходимые требования.

Напомним, Румыния и Болгария уже несколько лет претендуют на вступление в Шенген, но с их членством не согласны некоторые страны ЕС, заявляя о недостаточной борьбе с коррупцией.

Хорватия с 2011 года является страной-кандидатом, но для присоединения к соглашению необходимо единогласное решение всех стран-членов. Словения недавно заявила, что будет блокировать вступление Хорватии в Шенген из-за территориального спора в Пиранском заливе.