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Главная » Мир » Трагифарс с беженцами в США продолжается: Верховный суд поддержал Трампа

Трагифарс с беженцами в США продолжается: Верховный суд поддержал Трампа

Трагифарс с беженцами в США продолжается: Верховный суд поддержал Трампа
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Окончательное решение будет принято в октябре 

13.09.17 172
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Верховный суд США поддержал продолжение запрета беженцам въезжать в страну, принятого администрацией Дональда Трампа.

Суд даже без обычных в таких случаях комментариев заблокировал решение федерального апелляционного суда, которое разрешало беженцам, имеющим договорные обязательства от организаций по переселению въезжать в страну в обход закона Трампа.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN, это решение затрагивает около 24 тыс. человек.

Отметим, 26 июня Верховный суд отменил блокировку нижестоящими судами отдельных положений иммиграционного указа президента президента Трампа.

В частности, Верховный суд поддержал отдельные положение иммиграционного указа президента США, который блокирует поездки в страну гражданам из ряда стран Ближнего Востока, а именно: Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Согласно решению суда, запрет распространяется только на тех иностранцев, которые не имеют каких-либо "добросовестных отношений" с физическим или юридическим лицом из США.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил запрос Белого дома на восстановление действия ряда положений указа.  Окончательное решение по иммиграционному указу Трампа суд примет в октябре 2017 года.

В первые дни своего президентства Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней запрещался въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Однако, быстрое его воплощение в жизнь натолкнулось на непреодолимое препятствие в лице американской судебной системы: федеральные суды в разных городах США блокировали его.

Трамп не желая сдаваться подписал новый указ, практически идентичный первому. Указ предусматривал также прекращения приема беженцев в США в течение 120 дней. Однако теперь в дело включился федеральный суд штата Гавайи, который наложил на его исполнение запрет с правом пролонгации. В решении суда говорилось, что указ дискриминирует мусульман и вредит экономике.

Позже суды неоднократно пользовались правом запрета на исполнение президентских указов в области борьбы с нелегальной миграцией.

В то же время, согласно законодательству США, Белый дом имел право обжаловать решение суда в различных инстанциях, вплоть до Верховного суда.

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