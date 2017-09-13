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Главная » Мир » 12 обезьян умерли от сердечного приступа, увидев тигра

12 обезьян умерли от сердечного приступа, увидев тигра

12 обезьян умерли от сердечного приступа, увидев тигра
Иллюстративное фото

Мартышки погибли от разрыва сердца

13.09.17 231
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Работники индийского лесничества в штате Уттар-Прадеш обнаружили на поляне в лесу двенадцать мертвых обезьян.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Metro

Сначала было подозрение, что животных могли отравить, поэтому отвезли останки в ветеринарную клинику.

Однако, вскрытие показало, что все обезьяны погибли в результате остановки сердца. Животных мог напугать тигр.

По словам местных жителей, в предполагаемое время гибели обезьян в лесу было слышно рычание.

Напомним, Порошенко одобрил уголовную ответственность для живодеров.

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