12 обезьян умерли от сердечного приступа, увидев тигра

Работники индийского лесничества в штате Уттар-Прадеш обнаружили на поляне в лесу двенадцать мертвых обезьян.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Metro.
Сначала было подозрение, что животных могли отравить, поэтому отвезли останки в ветеринарную клинику.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индии нашли девочку-маугли
Однако, вскрытие показало, что все обезьяны погибли в результате остановки сердца. Животных мог напугать тигр.
По словам местных жителей, в предполагаемое время гибели обезьян в лесу было слышно рычание.
Напомним, Порошенко одобрил уголовную ответственность для живодеров.