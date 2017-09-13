Ученые научились выращивать костную ткань

Команда медиков - ученых из Шотландии и Ирландии разработала устройство, которое генерирует нановибрации и проводит их через находящуюся в коллагеновом геле взвесь мезенхимальных стволовых клеток, способных дифференцироваться в остеобласты, клетки кости.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на журнал Nature Biomedical Engineering.

Для достижения результата они основывались на позаимствованной у физиков технике, использовавшейся для исследования гравитационных волн. Через специальные камеры ученые пропускали колебания с амплитудой в 20 нанометров. Такая частота колебаний приводит к формированию из клеток костной ткани.

Коллагеновый гель позволяет им образовывать трехмерную структуру. Коллаген — основной компонент соединительной ткани человека, и гель биологически совместим с тканями пациента.

Метод будет испытан на человеке в 2020 году. Ученые планируют восстановить кость руки пациента.

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