Ученые научились выращивать костную ткань

Команда медиков - ученых из Шотландии и Ирландии разработала устройство, которое генерирует нановибрации и проводит их через находящуюся в коллагеновом геле взвесь мезенхимальных стволовых клеток, способных дифференцироваться в остеобласты, клетки кости.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на журнал Nature Biomedical Engineering.
Для достижения результата они основывались на позаимствованной у физиков технике, использовавшейся для исследования гравитационных волн. Через специальные камеры ученые пропускали колебания с амплитудой в 20 нанометров. Такая частота колебаний приводит к формированию из клеток костной ткани.
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Коллагеновый гель позволяет им образовывать трехмерную структуру. Коллаген — основной компонент соединительной ткани человека, и гель биологически совместим с тканями пациента.
Метод будет испытан на человеке в 2020 году. Ученые планируют восстановить кость руки пациента.
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