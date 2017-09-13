Турция меняет правила захоронения силовиков

Министерство внутренних дел Турции распорядилось заменить привычный "Похоронный марш" Фредерика Шопена на его османский аналог - молитву об усопших Итри "Текбир".
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Hürriyet.
Новая музыка будет исполнятся на похоронах военнослужащих и сотрудников МВД. Также было решено отказаться от исполняемой на трубах траурной мелодии во время процессии. МВД отметило, что похороны будут проходить при полной тишине, за исключением короткой части с "Текбиром".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция удаляется от Европы "семимильными шагами", – Юнкер
По мнению турецкой интеллигенции, отказ от марша Шопена отдалит Турцию от остального мира и спровоцирует культурный разрыв с международным сообществом.
Напомним, Анкара назвала приговор Чийгозу "несправедливым".