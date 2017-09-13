FEMEN призвала "Ирму" смыть в унитаз Дональда Трампа

У здания посольства США в Киеве обнаженная активистка FEMEN призвала ураган "Ирма" смыть в унитаз президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на на сайт движения.
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"Как и подобает настоящим ведьмам, FEMEN взывает к силам природы очистить мир от рыжей чумы патриархата. Сутенерская природа Трампа угрожает не только женщинам США, но и женщинам всего мира возвратом к самым диким формам ксенофобии и женоненавистничества", - говорится в сообщении FEMEN.