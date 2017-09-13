Главного итальянского авиаперевозчика продадут к ноябрю

Проходящая процедуру банкротства авиакомпании Alitalia будет продана к ноябрю 2017 г.

По данным итальянских СМИ, на которые ссылается Тонкости. ру., в торгах участвуют Ryanair, Lufthansa и WizzAir. Эти авиакомпании рассматривают возможность покупки самолетов, а также дальнейшее управление авиапарком.

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В активе итальянской компании также значатся наземные активы, касающиеся погрузки и разгрузки товаров. У них, вероятно, будет другой покупатель.

Предложения по покупке должны быть сформулированы и направлены в минтранс Италии до 2 октября 2017 г., чтобы сделка была оформлена до ноября.

Напомним, МАУ получила разрешение летать по шести новым маршрутам.