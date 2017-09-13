Почти половина россиян одобряют пакт Молотова-Риббентропа

Чуть больше трети граждан РФ вообще не слышали о нем

Почти половина жителей России (45%) одобряют пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", передает ZN,UA.

Осуждают пакт 17% русских, а 38% сказали, что "ничего не знают об этом" или затруднились ответить.

Слышали о секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа и уверены, что они действительно были, 40% жителей России, еще 17% слышали, но думают, что это фальшивка.

Остальные либо не слышали, либо затруднились ответить.

Пакт Молотова-Риббентропа, более известный в Европе как пакт Сталина-Гитлера, был подписан 24 августа 1939 года. 1 сентября гитлеровская армия напала на Польшу с запада, а 17 сентября сталинская армия – с востока.

В мае президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о том, что в пакте Риббентропа-Молотова "был смысл".

Меркель ответила, что этот пакт "был подписан на противоправной основе, но, конечно, Вторую мировую войну инициировала национал-социалистическая Германия".

Опрос проведен 18 – 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.