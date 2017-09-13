В Испании под следствием оказались 700 мэров

Государственная прокуратура Испании заявляет, что проведет расследование против более 700 каталонских мэров за поддержку референдума о независимости, который был приостановлен судом. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на агентство Associated Press.

Каталонская коалиция, выступающая за независимость, попросила 947 мэров в северо-восточном регионе помочь в проведении референдума.

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В среду генеральный прокурор Испании Жозе Мануэль Маза приказал провинциальным прокурорам провести расследование против 712 мэров, которые уже предложили муниципальные учреждения для проведения голосования 1 октября. Он поручил каталонской полиции арестовать тех, кто не явится для дачи показаний.

Напомним, 6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости 1 октября 2017 года. Конституционный суд приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона, но каталонцы все равно приняли закон о порядке выхода из состава Испании и о переходном периоде.