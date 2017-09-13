В Московском парке за два дня посетители вытоптали 10 тыс. растений

В парке московском ландшафтном парке "Зарядье" за два полноценных дня работы посетители уничтожили 10 тыс. растений. Об этом сообщил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин, передает Медуза.

"К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова. Но отдыхать на траве можно у нас не везде, а только в специальных местах", – рассказал Сафиуллин.

Посетители парка также начали выкапывать растения, прятать в сумках и уходить. Среди растений была калужница болотная, занесенная в Красную книгу.

Сотрудник парка пояснил, что охрана не может помешать посетителям из-за большого потока. Теперь руководство "Зарядья" планирует закупить 10 тыс. новых растений и запретить посетителям гулять по газонам.