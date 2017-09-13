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В Париже наняли соколов для борьбы с голубями

В Париже наняли соколов для борьбы с голубями
Фото: AFP

Голубиный помет ежегодно наносит ущерб зданиям на 150 тыс. евро

13.09.17 110
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Мэрия одного из муниципальных округов Парижа приняла решение арендовать несколько хищных птиц, чтобы отпугивать стаи голубей, чей помет наносит местным зданиям ущерб в размере порядка 150 тыс. евро в год. Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Local.

В октябре на десятидневное дежурство в 10-м округе французской столицы заступят три канюка и два сокола, которых специально привезут для этого с предгорий Пиренеев. Основной территорией их "работы" станет квартал вокруг улицы Бюиссон Сен-Луи, жители которой постоянно жалуются на голубей, загаживающих крыши и подоконники.

Ожидается, что хищники вселят в голубей страх и заставят их перебраться куда-нибудь в другое место. Чтобы к новым соседям смогли привыкнуть и сами местные жители, птиц представят на специальной презентации в здании мэрии 30 сентября.

Компания, которая сдаст парижанам в аренду хищников, регулярно предоставляет своих подопечных для борьбы с голубями во время проходящего в Париже открытого чемпионата Франции по теннису. По словам ее представителя, у птиц есть многолетний опыт работы по отпугиванию нежелательных существ.

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