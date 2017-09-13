Жертвами "телефонных террористов" стали 85 тыс. россиян в 19 городах

Анонимные телефонные звонки с угрозами о "минировании" затронули около 85 тыс. человек в 19 городах России, в том числе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в 19 городах страны поступили анонимные звонки с угрозами взрыва 218 зданий. Проведена эвакуация почти 85 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, анонимные звонки с угрозами, прежде всего, касались крупных торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов, а также социально значимых объектов.

"Силовики завершили обследование всех объектов, угроза взрывов не подтвердилась", — сообщил источник.

Напомним, начиная с 10 сентября по всей России проводят массовые эвакуации из-за звонков о бомбах.