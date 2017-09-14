Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом

300 тыс. рохинджа за две недели покинули свои дома и отправились в изгнание. Если учесть, что народность насчитывает всего от 800 тыс. до миллиона человек, это катастрофа

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн назвал военную операцию Мьянмы против рохинджа "примером этнической чистки из учебника". Но осуждение Советом Безопасности ООН того, что творят власти в штате Ракхайн, блокируется Китаем. Да и легендарная правозащитница Аун Сан Су Чжи, которая сейчас возглавляет правительство Мьянмы, не спешит с оценками и упрекает другие страны в предубеждённом отношении. "Да покажите мне хоть одну страну, где не нарушают права человека!" — в сердцах сказала она журналистам, обступившим её во время пребывания в Сингапуре. Старый, загнанный подальше от фокуса внимания конфликт выплеснулся наружу самым страшным образом.

Народ, которого нет

В Мьянме, которая до 1989 года звалась Бирмой, проживают около 135 этнических групп, но за рохинджа признавать особый статус там отказываются. В самом деле, по расовому типу эти люди — типичные бенгальцы, обитатели Южной Индии и Бангладеш, и их язык — бенгальский диалект читтагонг. В Мьянме, подавляющее большинство населения которой составляют буддисты монголоидной расы, считают, что мусульмане-рохинджа обыкновенные беженцы, а не отдельный народ. Этот вопрос мог остаться лишь предметом академических споров, но, к сожалению, у него давняя кровавая история.

Штат Ракхайн, или, как его ещё называют, Аракан, как и вся Бирма, был британской колонией, и сюда на рисовые поля массово свозились рабочие из Бенгалии. Самим же рохинджа приятнее верить, что их предки — арабские торговцы, обосновавшиеся на берегах Бирмы в давние времена. Как бы там ни было, когда Япония захватила Британскую Бирму, бирманцам была обещана независимость от Британии, и те образовали Национальную армию, которая выступила союзником японцев. Её, кстати, возглавил генерал Аун Сан, отец Аун Сан Су Чжи, нынешнего государственного советника Мьянмы. А рохинджа отказались сотрудничать с японцами и продолжили вооружённую борьбу, за что поплатились десятками тысяч жизней.

В 1948 году Бирма обрела независимость, но мусульмане штата Ракхайн захотели отделиться, чтобы присоединиться к Восточному Пакистану — будущей Бангладеш. В регионе было введено военное положение. Тогда и возникла "Армия спасения Аракан рохинджа" — группировка боевиков, противостоящая бирманским силовикам. Противостояние разной силы интенсивности вспыхивало спорадически, но военному режиму удавалось справляться с мятежниками. В 1982 году власти официально отказались считать рохинджа гражданами Бирмы.

Цель — граница. Перебраться в Бангладеш — значит спастись от преследователей, но не от бед

Чужие

Нельзя сказать, что для этого совсем не имелось оснований. Кроме кровавых обид был и другой момент. Граница между Бангладеш и Бирмой протяжённостью 216 км, проходящая через джунгли, никогда толком не контролировалась, и любые катаклизмы, природные или политические, всегда порождали потоки беженцев. Так было, например, в 1970-м после ужасного циклона "Бхола", так случилось во время войны за независимость Бангладеш от Пакистана в 1971 году. Десятки тысяч людей оседали в Бирме среди близких им по языку и религии и вливались в общую массу рохинджа.

Ощущая большой сепаратистский потенциал этой группы жителей штата Ракхайн, власти пытались создать им условия, которые бы вынудили их вернуться в Бангладеш или отправиться куда угодно подальше. Лишив их права на гражданство, рохинджа оставили без медицинской помощи, образования и возможности занимать посты на государственной службе. Более того, им запретили проживать в других регионах страны, а количество детей приказали ограничить двумя. В инфраструктуру штата не вкладывалось ни кьята. За это рохинджа ещё больше невзлюбили живущие с ними в одном штате бирманцы. Но несмотря на жуткие условия, рохинджа не уходили. Куда? Бангладеш — беднейшая страна в мире с самой большой плотностью населения. Вот уж где их точно не ждут.

Зато в условиях искусственной изоляции, когда роль учителей на себя взяли мусульманские проповедники, радикализация обездоленной социальной группы была лишь делом времени. Тем более что в подготовку и поддержку "Армии спасения Аракан рохинджа" стали вкладывать средства зарубежные спонсоры. Ата Улла, руководящий "Армией", будучи рохинджа, родился в Пакистане, а вырос в Саудовской Аравии, где получил религиозное образование и откуда он имеет финансовую поддержку. Его боевики готовятся в тренировочных лагерях в Пакистане, Афганистане и Бангладеш.

Террором на террор

Резкое обострение и без того сложных отношений между местными буддистами и рохинджа случилось в 2012 году, но тогда мир не заметил стотысячного потока беженцев. В 2015-м история повторилась в чуть меньших масштабах. Всё это можно было списывать на беспредел военных властей. За попрание демократии в 1989 году США и так ввели против Мьянмы санкции.

В условиях искусственной изоляции радикализация обездоленной социальной группы была лишь делом времени

Но военный режим постепенно пошёл на уступки международному давлению, и к власти были допущены гражданские политики. А в 2016 году в Мьянме впервые победили сторонники демократии. Аун Сан Су Чжи, за борьбу против диктатуры проведшая годы под арестом и удостоенная Нобелевской премии мира в 1991-м, стала министром иностранных дел и государственным советником, что соответствует посту премьер-министра.

Аун Сан Су Чжи сразу взялась за решение проблемы рохинджа. Она создала специальную комиссию, возглавить которую согласился бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Задачей комиссии была выработка долгосрочного решения кризисной ситуации в штате Ракхайн. Но 9 октября 2016 года произошло нападение на правительственные блокпосты. Военные ответили без сантиментов. 24 августа 2017-го доклад комиссии увидел свет, а 25 августа "Армия спасения Аракана рохинджа" снова напала на три десятка опорных полицейских пунктов, убив 15 сотрудников силовых органов.

Ещё неизвестно, насколько были бы эффективны меры, предложенные комиссией Анана, но меры, предпринятые военными, оказались решительными и жестокими. В считаные дни число убитых боевиков рохинджа стало исчисляться сотнями. Не останавливались и перед террором мирного населения: поди пойми, кто из них там мирный. К погромам в мусульманских деревнях присоединились и отряды из местных буддистов, но и рохинджа соседей не жалели.

Воспроизвести точную картину происходящего в штате Ракхайн невозможно: власти закрыли туда доступ для журналистов и представителей международных организаций, включая гуманитарные. Беженцы свидетельствуют о массовых преступлениях против человечности: сожжённых деревнях, убитых детях, изнасилованных женщинах. Мужчин поголовно считают террористами. Пути отхода к границе заминированы запрещёнными во всём мире противопехотными минами. Власти утверждают, что большинство обвинений лживы, фотодоказательства фабрикуются и за этим стоит большая мусульманская медиамашина, которая выступила в поддержку своих. И в этом тоже есть доля истины, да только счёт беженцев, идущий на сотни тысяч, говорит сам за себя.

Ждёт лишь Гана

Ближайшее убежище для преследуемых рохинджа — Бангладеш, но там им совсем не рады. Число беженцев всё растет, уже называют цифру в 370 тыс. Но премьер Бангладеш Шейх Хаисна, посетив их лагеря, заявила, что Мьянма должна забрать этих людей обратно: ваша проблема, ваше решение. Большое количество рохинджа, сбежавших ещё до нынешнего обострения, были поселены на острове Тенгар Чар, совершенно неприспособленном для жизни и в сезон дождей уходящем под воду.

Братья-мусульмане. Единоверцы поддерживают рохинджа, но не спешат давать им приют

Несмотря на гневное осуждение политики Мьянмы в отношении единоверцев, мусульманские страны не спешат принимать у себя рохинджа. Ограниченные квоты выделили Индонезия, Таиланд и Малайзия. Там опасаются бесконтрольного наплыва беженцев: в Малайзии уже насчитывается около 120 тыс. рохинджа. Индия же заявила о намерении и вовсе выслать 40 тыс. представителей этого непризнанного народа. Единственная страна, которая передала рохинджа, что готова принять их всех, безо всяких ограничений, это Гана, хотя она и не принадлежит к числу мусульманских государств. Да только трудно представить себе, как на западное побережье Африки переберутся сотни тысяч людей, слыхом не слыхавших о далёкой стране. Впрочем, наверное, потому помощь и была обещана так легко.

Китай и вовсе блокирует все меры на уровне Совета Безопасности ООН, поскольку, во-первых, находится в традиционно добрых отношениях с Мьянмой, через которую сейчас проходят альтернативные пути энергопоставок в страну, минуя Малаккский пролив и Южно-Китайское море. А во-вторых, у китайцев похожие проблемы с уйгурами, и они не хотят создавать прецедент.

Пока лидеры всего мира уговаривают Мьянму найти гуманный способ решить проблему, во время решения которой уже потеряны все признаки гуманности, некоторые используют эту тему, чтобы набрать побольше политических баллов. Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил: "Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанёс туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков" и созвал митинг в поддержку рохинджа, на котором собралось больше миллиона человек, притом, что чеченцев всего 1,4 млн. И это в ситуации, когда МИД России скорее поддержал руководство Мьянмы "в его усилиях урегулировать кризис". Многие увидели в этом фронду Кадырова по отношению к Москве, но тот заверил, что остаётся "верным пехотинцем Путина".

Просто чеченский полубог с некоторых пор старается упрочить своё положение в мусульманском мире. Это важная дополнительная часть его легитимности, которая ненадёжно базируется на его тесных связях с Путиным. Рамзан ещё молодой человек и задумывается о своей жизни после Путина, в которой он видит себя если не на равных, то рядом с арабскими шейхами и турецким президентом Эрдоганом. В этом смысле митинг в Грозном был посвящён, конечно, не каким-то рохинджа, о существовании которых Кадыров только узнал, а поддержке дорогого и любимого Рамзана. Да, даже в этом случае рохинджа сами по себе оказались никому не нужны. Жестокая доля, проклятая.