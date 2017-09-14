Российские федеральные СМИ не стали рассказывать о массовых эвакуациях в Москве

В выпусках новостей на федеральных российских телеканалах 13 сентября не было сюжетов о массовых эвакуациях в Москве. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на данные "Медиалогии".

К 19:30 по Москве об эвакуациях на федеральных телеканалах сообщили только в программе "Вести. Дежурная часть" на канале "Россия-1", а в выпуске "Вестей" в 20:00 о происходящем в Москве не сообщалось.

В выпуске программы "Время" в 21:00 на Первом канале также не было сюжета о звонках с угрозами терактов в Москве.

Напомним, начиная с 10 сентября по всей России проводят массовые эвакуации из-за звонков о бомбах. Угрозы псевдоминеров затронули около 85 тыс. человек в 19 городах России, в том числе в Москве.