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Главная » Мир » Российские федеральные СМИ не стали рассказывать о массовых эвакуациях в Москве
Российские федеральные СМИ не стали рассказывать о массовых эвакуациях в Москве
Скриншот

Российские федеральные СМИ не стали рассказывать о массовых эвакуациях в Москве

Телеканалы решили проигнорировать событие

14.09.17 29
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В выпусках новостей на федеральных российских телеканалах 13 сентября не было сюжетов о массовых эвакуациях в Москве. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на данные "Медиалогии".

К 19:30 по Москве об эвакуациях на федеральных телеканалах сообщили только в программе "Вести. Дежурная часть" на канале "Россия-1", а в выпуске "Вестей" в 20:00 о происходящем в Москве не сообщалось.

В выпуске программы "Время" в 21:00 на Первом канале также не было сюжета о звонках с угрозами терактов в Москве.

Напомним, начиная с 10 сентября по всей России проводят массовые эвакуации из-за звонков о бомбах. Угрозы псевдоминеров затронули около 85 тыс. человек в 19 городах России, в том числе в Москве. 

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