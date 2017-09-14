В Беларуси начинаются военные учения "Запад-2017"

Российские и белорусские военные будут "воевать" с коалицией вымышленных государств

Сегодня в Беларуси начинаются совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Официальная цель учений - отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Об этом пишет TUT.BY.

Согласно заявленным данным, всего в учениях примут участие до 12,7 тыс. военнослужащих, из них около 3 тыс. — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Покинуть Беларусь российские войска должны до 30 сентября, а вооружение, техника Вооруженных сил Беларуси — до этой даты вернуться в пункты постоянной дислокации.

Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо. А также — на участках местности Глубокое и Дретунь в Витебской области. На время учений местные власти попросили жителей Ивацевичей не ходить в лес, а в Пружанах — искать людей в камуфляже.

По сценарию учений противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны "Северные" (Россия и Беларусь), с другой — "Западные". Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления "дестабилизировать обстановку на территории республики" и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью.

У Беларуси есть своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.

Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от НАТО, ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.

Напомним, Польша опасается, что РФ оставит часть войск в Беларуси после учений "Запад-2017", а министр обороны Великобритании заявил, что Россия испытывает Запад, проводя крупнейшие за последние четыре года военные игры у восточного фланга НАТО.

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением учений "Запад-2017". Кроме того, в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.