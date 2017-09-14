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Инфографика СМИ: Пентагон закупает в Украине оружие для сирийских повстанцев

<span class="label red">Инфографика</span> СМИ: Пентагон закупает в Украине оружие для сирийских повстанцев
Фото из открытых источников

Всего Белый дом намерен потратить на поддержку повстанцев 2,2 млрд долларов

14.09.17 378
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Пентагон закупает оружие для сирийских повстанцев в странах Восточной Европы, в том числе и в Украине. Об этом говорится в расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN). 

"Пентагон нанял целую армию подрядчиков и субподрядчиков — от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. С их помощью он отправил сирийским повстанцам, уже давно воюющим с "Исламским государством", оружие и боеприпасы советского образца на сумму, достигающую 2,2 млрд долларов", - утверждается в расследовании.

Балканские и восточноевропейские производители оружия, которые и так работают на полную мощность для снабжения сирийской войны, не способны удовлетворить этот спрос. Поэтому Министерство обороны США обратилось к другим поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам

Цепочка поставок оружия была реализована отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против сирийского президента Башара Асада. Согласно расследованию, Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций (SOCOM), которое управляет спецоперациями во всех видах вооруженных сил США, и через Picatinny Arsenal — малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси.

Оружие переправляется из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт как по морю, так и по воздуху. Затем с помощью самолетов или грузовиков оно распределяется между союзниками США на севере и юге Сирии.

Масштабные закупки оружия начались в сентябре 2015 года при президенте Обаме.  К маю текущего года на автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), минометы, а также другое оружие и боеприпасы было потрачено в общей сложности более 700 млн долларов. Кроме того, администрация Трампа заложила в сметы либо запросила дополнительно почти 600 млн долларов на эти цели. Всего на своих сирийских союзников Пентагон намерен потратить 2,2 млрд долларов.

В Украине Пентагон закупил оружия на 17,3 млн долларов.

Инфографика: occrp.org

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