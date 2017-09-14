Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Европарламент призвал ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского"
Европарламент призвал ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского"
Европарламент / Фото из открытых источников

Европарламент призвал ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского"

Евродепутаты предлагают запретить въезд в страны ЕС и заморозить активы 32 россиян

14.09.17 35
000

Европарламент в среду, 13 сентября, принял резолюцию о борьбе с коррупцией. В ней он, в частности, призвал Совет ЕС ввести персональные санкции против 32 фигурантов "списка Магнитского". Об этом сообщает DW.

За документ проголосовали 578 депутатов, против - 19, еще 68 - воздержались. Депутаты предлагают запретить фигурантам списка въезд в страны Евросоюза и заморозить их европейские активы.

"Список Магнитского", названный в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе, был принят Конгрессом США в конце 2012 года, позднее он был расширен. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.

Европарламент одобрил список из 32 фигурантов еще в 2014 году и с тех пор неоднократно призывал ЕС ввести санкции против них.

В той же резолюции Европарламента по коррупции содержится призыв расследовать недавние данные о возможном подкупе властями Азербайджана европейских политиков. Власти Азербайджана в 2012 - 2014 годах якобы использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег, говорилось в расследовании под названием "Азербайджанский ландромат", которое было опубликовано в начале сентября.

Депутаты также выступили за то, чтобы усилить меры по борьбе с коррупцией в ЕС, более активно сотрудничать по этому вопросу на международном уровне и тщательно отслеживать спонсируемые Евросоюзом проекты. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилияЕвропарламент создал спецкомитет по вопросам борьбы с терроризмомСША предупредили РФ о новых санкциях

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11593
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 11959
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4914
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3833
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3300
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8977
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1260
  1. Арестованы офис "1+1" и здание завода "Биола" 4147 / 4602
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1951 / 2940
  3. Методику расчета цены на газ могут изменить 1717 / 1913
  4. Новые iPhone – три богатыря. Какие гаджеты предложила Apple 1657 / 1802
  5. Цукерберг за день заработал больше, чем МВФ дает Украине 1653 / 1904
  6. Ученые научились выращивать костную ткань 1574 / 1722
  7. В России не прекращается вынужденная эвакуации школ и аэропортов 1534 / 1699
  1. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 22 / 2940
  2. Нобель мира. Могут ли Путин и Порошенко претендовать на самую неоднозначную премию 13 / 994
  3. Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством 8 / 1460
  4. Ученые научились выращивать костную ткань 7 / 1722
  5. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 6 / 4052
  6. Порошенко и Саакашвили. Кумовья бранятся - только тешатся 6 / 579
  7. Покупка квартиры от застройщика: как избежать мошенничества 5 / 209
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.