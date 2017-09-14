"Армия и народ" КНДР требуют превратить США в "пепел и мрак", а Японию низвергнуть в ядерную пучину

КНДР угрожает ядерными ударами США и Японии, а также требует распустить "бесполезный" Совет безопасности ООН. Соответствующее заявление властей Северной Кореи опубликовало Центральное телеграфное агентство страны, передает ЛІГА.net.

"Армия и народ КНДР в едином порыве требуют, чтобы янки - главных преступников в подготовке санкционной резолюции - забили палками до смерти, как бешеную собаку. Янки - извечный враг и стая волков, с которыми никогда не будет мира, так как они столетиями устраивали резню и казни корейцев", - говорится в заявлении.

В Пхеньяне в очередной раз пригрозили превратить США в "пепел и мрак". Ту же риторику в Северной Корее применили и к Японии.

"По японцам нужно нанести решающий удар, пока они еще не пришли в себя после недавнего пролета МКБР над их архипелагом. Четыре острова должны исчезнуть в пучине после ядерной бомбардировки чучхе. В существовании Японии рядом с нами больше нет необходимости", - считают в Пхеньяне.

Риторика в отношении южных соседей по полуострову также меняется на более агрессивную.

"Нужно уничтожить марионеточный режим, чтобы вся корейская нация могла воссоединиться во славу мира и ради свершений", - говорится в заявлении ЦТАК.

Северная Корея также назвала новые санкции ООН "гнилой сетью, которой нас не удержать".

"Совбез ООН превратился в инструмент, который служит США и следует только их инструкциям. Это инструмент зла, который не только не обеспечивает мир за планете, но делает обратное. Столь бесполезный орган нужно распустить", - полагают в КНДР.

Напомним, Совет безопасности ООН единогласно одобрил разработанную ранее Соединенными Штатами резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи.