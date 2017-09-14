У берегов Мексики сформировался новый тропический шторм

Ожидается, что "Макс" серьезного ущерба не нанесет

Тропический шторм "Макс" сформировался у южного побережья Мексики. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный центр по ураганам США, передает 112 Украина.

Шторм сформировался в 185 км юго-западнее Акапулько.

Власти страны предупредили жителей участка побережья, через который пройдет шторм, о его приближении.

Тем не менее, ожидается, что серьезного ущерба "Макс" не нанесет.

Напомним, совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в 290 мдрд долларов, или в 1,5% от ВВП страны.