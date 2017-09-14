Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из "Игры престолов"

Сторонники Трампа вели себя, как фанатики из сериала

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в своих мемуарах "Что случилось" сравнила себя с героиней сериала "Игра престолов" Серсеей Ланнистер. Об этом пишет Time.

Клинтон описывала свое поражение на выборах и сравнила его со сценой, где Серсею вели обнаженной через город.

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"Толпы на митингах Трампа призывали меня к тюремному заключению больше раз, чем я могу подсчитать. Они кричали: "Виновна! Виновна!", как фанатики из "Игры престолов", которые скандировали: "Позор! Позор!", пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок", - заявила Клинтон.