Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из "Игры престолов"

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в своих мемуарах "Что случилось" сравнила себя с героиней сериала "Игра престолов" Серсеей Ланнистер. Об этом пишет Time.
Клинтон описывала свое поражение на выборах и сравнила его со сценой, где Серсею вели обнаженной через город.
"Толпы на митингах Трампа призывали меня к тюремному заключению больше раз, чем я могу подсчитать. Они кричали: "Виновна! Виновна!", как фанатики из "Игры престолов", которые скандировали: "Позор! Позор!", пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок", - заявила Клинтон.
Hillary Clinton identifies with Cersei Lannister -> pic.twitter.com/bbHhXKIqe2— Charlie Spiering (@charliespiering) 12 сентября 2017 г.