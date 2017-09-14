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Госдеп: Миротворцы должны быть на всей территории Донбасса
Здание Государственного департамента США / Фото: Reuters
Ситуация в Донбассе

Госдеп: Миротворцы должны быть на всей территории Донбасса

Размещение миротворческой миссии будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины

14.09.17 466
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США выступают за размещение миротворцев ООН в Донбассе по всей оккупированной территории, в том числе и на границе с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гедере Науерт, передает Радио Свобода.

"Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат - обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепление разделения Украины", - заявила она.

Также пресс-секретарь Госдепа напомнила, что европейские государства, в частности, Германия, соглашаются в этом с США.

"Мы верим, что возможность миротворческих сил ООН на востоке Украины - это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможный способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - сказала Нойерт.

Она также добавила, что США считают необходимым улучшить положение с безопасностью как первый шаг к урегулированию на оккупированной части Донбасса.

"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и прочный режим прекращения огня. Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелое вооружения и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".

Позже после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин согласился, что миротворцы могут размещаться не только линии разграничения, но и в других местах, где находятся наблюдатели ОБСЕ.

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