Загадочные "минирования" в России уже затронули 130 тыс. человек

За два дня в Российской Федерации из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тыс. человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Москве звонки с угрозами о "минировании" затронули свыше 40 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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Анонимные сообщения касались 50 объектов, в том числе вокзалов и крупных торговых центров.

При этом, по данным источника, многие из звонков якобы исходили с территории Украины.

Напомним, начиная с 10 сентября по всей России проводят массовые эвакуации из-за звонков о бомбах.