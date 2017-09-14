В США отправили в тюрьму мужчину, хотевшего купить волосы Клинтон

Мартин Шкрели готов был отдать 5 тыс. долларов за прядь с головы политика

Суд США 13 сентября отправил в тюрьму бывшего руководителя фармкомпании Мартина Шкрели, который в Facebook предлагал купить прядь волос кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на американские СМИ.

Шкрели, который ранее проходил по делу о мошенничестве с ценными бумагами, написал в соцсети пост, в котором предложил вознаграждение в размере 5 тыс. долларов тому, кто предоставит ему прядь волос Клинтон.

"Фонд Клинтон готов убивать, чтобы защитить свои секреты. Во время презентационного тура новой книги Клинтон попробуйте добыть ее волосы. Мне они нужны, чтобы подтвердить свои подозрения. Заплачу за волосы, полученные от Хиллари Клинтон, 5 тыс. долларов", - говорится в его посте в Facebook.

Судья счел это сообщение "призывом к нападению" на политика и отменил прежнее судебное решение, которым Шкрели временно освобождался от тюремного заключения за мошенничество.

"Тот факт, что он по-прежнему не понимает последствия своих действий и слов, свидетельствует о том, что он может представлять угрозу для общества", - прокомментировал свое решение окружной судья Кийо Мацумото.

Прямо из зала суда бывшего фармацевта увели под конвоем в тюремную камеру.

В августе 34-летнего Шкрели, руководителя фармацевтической компании Retrophin Inc, признали виновным по трем из восьми обвинений, в том числе в мошенничестве с ценными бумагами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор должны огласить 16 января 2018 года.