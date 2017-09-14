Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В США отправили в тюрьму мужчину, хотевшего купить волосы Клинтон

В США отправили в тюрьму мужчину, хотевшего купить волосы Клинтон

В США отправили в тюрьму мужчину, хотевшего купить волосы Клинтон
Мартин Шкрели / Фото: BLOOMBERG.COM

Мартин Шкрели готов был отдать 5 тыс. долларов за прядь с головы политика

14.09.17 150
000

Суд США 13 сентября отправил в тюрьму бывшего руководителя фармкомпании Мартина Шкрели, который в Facebook предлагал купить прядь волос кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на американские СМИ.

Шкрели, который ранее проходил по делу о мошенничестве с ценными бумагами, написал в соцсети пост, в котором предложил вознаграждение в размере 5 тыс. долларов тому, кто предоставит ему прядь волос Клинтон.

"Фонд Клинтон готов убивать, чтобы защитить свои секреты. Во время презентационного тура новой книги Клинтон попробуйте добыть ее волосы. Мне они нужны, чтобы подтвердить свои подозрения. Заплачу за волосы, полученные от Хиллари Клинтон, 5 тыс. долларов", - говорится в его посте в Facebook.

Судья счел это сообщение "призывом к нападению" на политика и отменил прежнее судебное решение, которым Шкрели временно освобождался от тюремного заключения за мошенничество.

"Тот факт, что он по-прежнему не понимает последствия своих действий и слов, свидетельствует о том, что он может представлять угрозу для общества", - прокомментировал свое решение окружной судья Кийо Мацумото.

Прямо из зала суда бывшего фармацевта увели под конвоем в тюремную камеру.

В августе 34-летнего Шкрели, руководителя фармацевтической компании Retrophin Inc, признали виновным по трем из восьми обвинений, в том числе в мошенничестве с ценными бумагами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор должны огласить 16 января 2018 года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Госдеп: Миротворцы должны быть на всей территории Донбасса (ДОПОЛНЕНО)Хиллари Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из "Игры престолов""Армия и народ" КНДР требуют превратить США в "пепел и мрак", а Японию низвергнуть в ядерную пучину

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11648
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12044
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4926
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3852
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3342
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9008
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1268
  1. Арестованы офис "1+1" и здание завода "Биола" 4183 / 4611
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 2257 / 3310
  3. Цукерберг за день заработал больше, чем МВФ дает Украине 1802 / 2022
  4. Методику расчета цены на газ могут изменить 1727 / 1917
  5. Новые iPhone – три богатыря. Какие гаджеты предложила Apple 1712 / 1836
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1663 / 24008
  7. Ученые научились выращивать костную ткань 1589 / 1731
  1. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 22 / 3310
  2. Нобель мира. Могут ли Путин и Порошенко претендовать на самую неоднозначную премию 13 / 1025
  3. Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством 8 / 1464
  4. Ученые научились выращивать костную ткань 7 / 1731
  5. Будущее Крыма не обсуждают, боясь обвинений в "зраде", — Сергей Мокренюк 6 / 1456
  6. Порошенко и Саакашвили. Кумовья бранятся - только тешатся 6 / 605
  7. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 6 / 4082
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.