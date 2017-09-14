В США впервые покажут публике ледоруб, которым убили Троцкого

Ледоруб, которым убили одного из лидера большевиков Льва Троцкого, в 2018 году впервые покажут публике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Ледоруб станет экспонатом Международного музея шпионажа в Вашингтоне, который в следующем году откроется в новом здании. Коллекцию музея пополнят еще несколько тысячам новых экспонатов.

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Лев Троцкий был одним из лидеров большевиков и организаторов октябрського перевората 1927 года. После смерти Ленина в результате внутрипартийной борьбы он был исключен из партии и 1929 году выслан за пределы СССР. Последние годы жизни он провел в Мексике, где и был убит испанским коммунистом, агентом НКВД Рамоном Меркадером: 20 августа 1940 года он напал на Троцкого в Мехико, ударив его ледорубом по голове. Троцкий скончался на следующий день.

Орудие убийства единственный раз показали на пресс-конференции полиции в 1940 году, после чего оно несколько лет находилось в хранилище вещественных доказательств в Мехико, пока его не забрал сотрудник тайной полиции Альфредо Салас, который заявил, что хочет сохранить ледоруб для потомков. Впоследствии он передал ледоруб своей дочери Ане Алисии, которая сорок лет хранила его под кроватью, пока не решилась выставить на продажу в 2005 году.

Внук Троцкого Эстебан Волков хотел, чтобы Салас пожертвовала ледоруб музею, расположенному в доме Троцкого в Мехико, который сохранился неизменным с момента убийства. Однако сделка не состоялась, так как женщина призналась, что "ищет финансовой выгоды".

В конце концов, орудие убийства Троцкого приобрел Кит Мелтон — американский частный коллекционер, автор книг по истории шпионажа и один из учредителей Международного музея шпионажа.