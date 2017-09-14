В Польше угнали товарный поезд

В польском городе Легьоново за угон товарного поезда задержан 35-летний мужчина.
Об этом сообщает Лайф. ру со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел сегодня около четырех утра на местном вокзале.
Неизвестный ворвался в кабину поезда и, угрожая убить, заставил машиниста трогаться и вести дальше весь состав, состоящий из 23 вагонов. На одной из станций поезд остановили, а злоумышленника поймали.
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После поимки мужчину доставили в клинику, где он прошел тесты на алкоголь и наркотики. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским.