В массовых анонимных звонках о бомбах в РФ подозревают ИГИЛ

Отдельных исполнителей уже установили. Они находятся за границей

Следователи получили данные о том, что за массовыми анонимными звонками о бомбах в российских городах стоят люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает Медуза.

"В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России МТО ИГИЛ, а также другими организациями", — заявил источник.

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Отдельных исполнителей уже установили. Они находятся за границей, их хотят объявить в международный розыск.

Напомним, загадочные "минирования" в России уже затронули 130 тыс. человек.