Венесуэла не хочет рассчитываться за нефть долларами

Власти Венесуэлы распорядились не проводить расчеты по нефтяным контрактам в долларах США.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Нефтяные трейдеры, работающие с Венесуэлой, по данным собеседников издания, уже перешли на расчеты в евро.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PdVSA, якобы, уже уведомила своих частных партнеров о необходимости открыть счета в евро, а уже имеющиеся средства конвертировать в единую европейскую валюту.

Впрочем, публично власти Венесуэлы об отказе от расчетов за нефть в долларах пока не объявили. Министерство энергетики страны от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.

The Wall Street Journal предполагает, что отказ от расчетов за нефть является попыткой обойти американские санкции. В августе США запретили своим гражданам и компаниям сделки с ценными бумагами PdVSA и покупку новых выпусков гособлигаций Венесуэлы.

Отметим, президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале сентября заявил, что в ближайшие несколько недель Центробанк страны откажется от доллара при формировании валютной корзины. По словам Мадуро, чтобы освободиться от доллара Венесуэла сформирует валютную корзину, куда войдут российский рубль, китайский юань, японская иена, индийская рупия и евро.

Напомним, Кувейт сократит поставки нефти в США.