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Главная » Мир » Контейнер с американским военным оборудованием обокрали в Польше

Контейнер с американским военным оборудованием обокрали в Польше

Контейнер с американским военным оборудованием обокрали в Польше
Иллюстративное фото

Армия США в результате потеряла оборудование на 55 тысяч долларов

14.09.17 191
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Неизвестные обокрали контейнер с военным оборудованием, принадлежащим вооруженным силам США.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на RMF24.

Контейнер обокрали на западе Польши в районе города Жагань, где дислоцированы американские солдаты. Он прибыл в Польшу несколько дней назад и стоял в районе железнодорожной рампы.

По утверждению прокуратуры, в контейнере не было оружия, боеприпасов или взрывчатых материалов. Там находились приборы ночного видения. Следователи эту информацию не подтверждают, указывая лишь на то, что там было специальное оборудование.

По предварительным оценкам, американская армия в результате потеряла оборудование на 55 тысяч долларов.

Напомним, "Армия и народ" КНДР требуют превратить США в "пепел и мрак", а Японию низвергнуть в ядерную пучину.

 

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