Москва отказалась делать взносы в ПАСЕ

Россия не намерена делать взносы в Совет Европы на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году, пока права российских парламентариев полностью не восстановят.

Об этом Известиям заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он напомнил, что решение о заморозке части взносов на работу ПАСЕ было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Эта сумма составляет около 11 миллионов евро.

"Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет. Я напомню, что российскую делегацию полностью лишили голоса в ПАСЕ. Пока это не будет изменено, Москва не вернется к работе в Парламентской ассамблее и, соответственно, не будет платить взносы", — подчеркнул депутат.

Отметим, РФ с 2016 года не направляет документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Напомним, Россия приостанавливает финансирование Совета Европы из-за "деградации" ПАСЕ.