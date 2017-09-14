Азербайджан продлил нефтяной "контракт века" еще на 25 лет

Азербайджан и международный консорциум нефтяных компаний договорились о продлении соглашения о совместной разработке трех нефтяных месторождений – "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря до 2050 года. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Оператор проекта – британская корпорация BP, а в новом договоре о разделе продукции Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) повысила свою долю с 11% до 25%.

Объем инвестиций в ближайшие 32 года должен превысить $40 млрд. При этом Государственный нефтяной фонд Азербайджана получит бонус в сумме $3,6 млрд.

Продление договора с большим энтузиазмом встречено в республике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом Дружбы Роберта Дадли – генерального директора компании BP, отметив, что за 23 года действия соглашения у Азербайджана "сложились хорошие и очень полезные отношения с компанией".

Нынешнее соглашение должно пройти ратификацию в парламенте Азербайджана, так же как в свое время и предыдущий контракт, подписанный в 1994 году. Тот договор был назван "Контрактом века" и должен был действовать до 2024 года.

В соглашении участвовали 13 компаний из восьми стран. Единственная российская компания, входившая в соглашение – "Лукойл" – добровольно вышла из него в 2000 году.

Договор 1994 года имел огромное значение для экономики Азербайджана и стал одним из главных достижений правления Гейдара Алиева – главным образом благодаря $33 млрд инвестиций, привлеченным в республику с момента подписания контракта.

Еще $125 млрд было получено страной в виде прибыли от реализации проекта.

Кроме того, договор был призван продемонстрировать прозападный курс Азербайджана, а сама страна приобрела выгодный имидж независимого нефтяного государства.

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Тогда в 1994 году факт соглашения заставил оптимистов даже говорить о скором превращении Азербайджана в "новый Кувейт" – маленькую, но богатую страну, с высоким уровнем благосостояния граждан, независимой политикой и прочными позициями в мировом сообществе.

Изначально самые оптимистичные ожидания оправдывались. Объемы месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" существенно превысили прогнозы: если в 1994 году речь шла о запасах в 511 млн тонн нефти, то последующее бурение показало наличие 731 млн тонн.

На церемонии подписания нового соглашения президент Алиев заявил, что сейчас, после 32 лет разработки, в недрах Каспия остается еще 500 миллионов не добытых тонн нефти.

Тем не менее, добыча нефти в Азербайджане начала падать с 2010 года, когда она достигла своего пикового значения в 51 млн тонн в год, до нынешних 40 млн тонн в год.

Это совпало со снижением общемировых цен на нефть, что негативно отразилось на азербайджанской экономике. Азербайджанский манат дважды пережил девальвацию, потеряв больше половины своей стоимости.

Еще одним негативным фактом является процветающая в стране коррупция. Согласно международной организации Transparency International, в 2016 году Азербайджан занимал в рейтинге коррупции 53 место с конца.

И все это на фоне многочисленных заявлений о нарушении прав человека в Азербайджане, в которых руководство страны обвиняется в незаконных арестах, похищениях людей и пытках.

Недавний доклад Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждает, что власти Азербайджана с 2012 по 2014 год потратили около $3 млрд на подкуп европейских политиков, приобретение предметов роскоши и отмывание денег.

Азербайджанское руководство категорически отвергает подобные обвинения.