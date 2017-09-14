Анкара считает, что Евросоюз ее предал, но все равно хочет членства в блоке, – министр

В ЕС заявляют, что в ближайшем будущем не видят перспективы присоединения Турции к союзу

Турция чувствует себя преданной лидерами ЕС из-за разговоров о прекращении переговоров по ее членству в Европейском союзе, но все еще стремится присоединиться к блоку. Об этом заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

После месяцев критики со стороны ЕС в адрес Турции по поводу вопиющих нарушений прав человека во время правления нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана недавно канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Турция не должна стать членом ЕС.

13 сентября президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит перспективы присоединения Турции к ЕС в ближайшем будущем.

Челик выразил удивление комментариями Юнкера.

"Что сделал господин Юнкер? Какие важные шаги он сделал, чтобы приблизить ЕС и Турцию? Это мой вопрос к господину Юнкеру", – сказал министр.

Челик заявил, что Анкара действительно разочарована Меркель и некоторыми другими лидерами, которые оставили Турцию в одиночку в один из самых тяжелых периодов в истории. На вопрос, считает ли Турция себя преданной, Челик ответил утвердительно.

Министр предположил, что саммит Турция-ЕС в октябре был созван для улучшения отношений между Брюсселем и Анкарой.

"Турция не отказалась от своей цели стать полноправным членом ЕС, мы очень хотим и готовы найти решение для движения вперед", – добавил министр.

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Напомним, лидеры ЕС обсудят турецкий вопрос на саммите в Брюсселе в октябре. Впрочем, ожидается, что никаких официальных решений относительно переговоров с Турцией не будет принято до следующей весны.