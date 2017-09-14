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Главная » Мир » Боевики ИГИЛ совершили два теракта в Ираке, погибли не менее 60 человек

Боевики ИГИЛ совершили два теракта в Ираке, погибли не менее 60 человек

Боевики ИГИЛ совершили два теракта в Ираке, погибли не менее 60 человек
Боевики ИГИЛ / Фото: medium.com

Террористы расстреляли людей в кафе и взорвали автомобиль

14.09.17 27
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По меньшей мере 60 человек стали жертвами двух атак боевиков на юге Ирака, более 80 получили ранения. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщили в МВД страны, первое нападение произошло недалеко от города Насирия – столицы иракской провинции Ди-Кар. Там вооруженные люди ворвались в придорожное кафе и открыли огонь по посетителям.

Спустя некоторое время возле ближайшего контрольно-пропускного пункта взорвался заминированный автомобиль.

Местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По информации агентства Франс пресс, нападавшие были замаскированы под бойцов "Хашд шааби" ("Силы народной мобилизации") – отрядов ополчения иракских шиитов, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГИЛ.

Напомним, в июле 2017 года иракские войска отбили у боевиков ИГИЛ Мосул – город, который террористы захватили в 2014 году и провозгласили своей столицей в Ираке. В конце августа был освобожден город Таль-Афар, который служил стратегическим опорным пунктом группировки в Ираке.

Под контролем ИГИЛ в Ираке остается ряд поселений вблизи сирийской границы в провинции Анбар, известных под общим названием Эль-Кайм.

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