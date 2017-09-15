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Главная » Мир » Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Фото: abc.net.au

Совет безопасности ООН проведет совещание, посвященное очередному ракетному запуску в КНДР

15.09.17 139
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Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили южнокорейские военные, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ракета была запущена в восточном направлении, снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.

Запуск был произведен в 7:06 по местному времени (01:06 по Киеву).

В связи с новым запуском власти Японии выпустили экстренное предупреждение для жителей северных районов страны.

В японском минобороны сообщили, что военные не задействовали для уничтожения ракеты систему ПРО в связи с отсутствием угрозы.

Данные о полете ракеты уточняются, детали запуска анализируются властями США и Южной Кореи.

Совет безопасности ООН в пятницу, 15 сентября, проведет совещание, посвященное очередному ракетному запуску в КНДР.

Запрос на проведение совещания направлен Соединенными Штатами и Японией. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже выступил с заявлением, в котором призвал в очередной раз ужесточить санкции.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно дать понять КНДР, что ее политика недопустима.

Напомним, на предыдущем совещании по Северной Корее Совет безопасности принял решение об ужесточении санкций против этой страны, в частности, для КНДР ограничили экспорт текстиля и импорт нефти. Ограничения были также наложены на отправку северокорейских рабочих за рубеж.

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