Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Запуск ракеты КНДР требует глобального ответа, – генсек НАТО

Запуск ракеты КНДР требует глобального ответа, – генсек НАТО

Запуск ракеты КНДР требует глобального ответа, – генсек НАТО
Йенс Столтенберг / Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

Это очередное безрассудное нарушение резолюций ООН

15.09.17 101
100

Очередной ракетный запуск баллистической ракеты руководством Северной Кореи требует глобального ответа. Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

"Ракетный запуск КНДР является еще одним безрассудным нарушением резолюций ООН – главная угроза для международной безопасности, требующая глобального ответа", – написал Столтенберг.

Напомним, Северная Корея 15 сентября провела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.

5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

11 сентября Совет безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

Решение о новых санкциях было принято единогласно в ответ на шестое ядерное испытание, которое Пхеньян провел 3 сентября.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии"Армия и народ" КНДР требуют превратить США в "пепел и мрак", а Японию низвергнуть в ядерную пучинуСеверная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилия

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11938
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12503
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4988
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3916
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3511
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9175
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1285
  1. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 3881 / 4281
  2. Курс биткоина продолжает падать 1541 / 1857
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1392 / 25041
  4. Селене Гомес трансплантировали почку 1294 / 1463
  5. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1294 / 4177
  6. Минимальная зарплата в Украине вырастет до 4 тысяч гривен, - Розенко 1281 / 1458
  7. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 1226 / 1395
  1. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 10 / 1395
  2. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 7 / 1312
  3. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 7 / 1090
  4. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 161
  5. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 5 / 1341
  6. Азербайджан продлил нефтяной "контракт века" еще на 25 лет 5 / 1101
  7. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 4 / 4177
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.