Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Президент Южной Кореи пригрозил КНДР уничтожением, после которого не восстановиться

Президент Южной Кореи пригрозил КНДР уничтожением, после которого не восстановиться

Президент Южной Кореи пригрозил КНДР уничтожением, после которого не восстановиться
Мун Чжэ Ин / Фото: flickr.com/Republic of Korea

Мун Чжэ Ин назвал невозможным диалог с  Северной Кореей

15.09.17 5
100

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин признал невозможным диалог с КНДР в условиях запусков баллистических ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Мун Чжэ Ин решительно осудил новый запуск ракеты КНДР в пятницу, заявив, что диалог с Северной Кореей невозможен в такой ситуации и предупредив, что "Юг способен полностью уничтожить Север ", – говорится в сообщении.

Глава Южной Кореи, выступавший ранее за мирные переговоры, заявил, что о диалоге с КНДР не может быть и речи, если Пхеньян будет заниматься такими провокационными действиями.

"Оскорбляя осуждения и предупреждения международного сообщества и резолюцию Совета безопасности ООН, Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету. Я сурово осуждаю и выражаю гнев в этой серии провокаций на Севере", – заявил Мун Чжэ Ин.

По его словам, международные санкции и давление усилят, чтобы заставить Северную Корею "не иметь другого выбора, кроме как сделать шаг вперед на пути к подлинному диалогу".

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Южная Корея укрепит свои оборонительные возможности, чтобы справиться с растущими ядерными и ракетными угрозами, приложив также максимум усилий для обеспечения того, чтобы санкции Совбеза ООН были полностью реализованы

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против нас или нашего союзника, мы можем уничтожить КНДР и сделать ее неспособной восстановиться после этого", – резюмировал глава Южной Кореи.

Напомним, Северная Корея 15 сентября провела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Запуск ракеты КНДР требует глобального ответа, – генсек НАТОСеверная Корея запустила ракету в сторону ЯпонииОпубликовано официальное расписание зимних Игр-2018 в Пхенчхане

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11938
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12503
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4988
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3916
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3511
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9175
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1285
  1. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 3881 / 4281
  2. Курс биткоина продолжает падать 1541 / 1857
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1392 / 25041
  4. Селене Гомес трансплантировали почку 1294 / 1463
  5. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1294 / 4177
  6. Минимальная зарплата в Украине вырастет до 4 тысяч гривен, - Розенко 1281 / 1458
  7. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 1226 / 1395
  1. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 10 / 1395
  2. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 7 / 1312
  3. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 7 / 1090
  4. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 161
  5. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 5 / 1341
  6. Азербайджан продлил нефтяной "контракт века" еще на 25 лет 5 / 1101
  7. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 4 / 4177
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.