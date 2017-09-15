Президент Южной Кореи пригрозил КНДР уничтожением, после которого не восстановиться

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин признал невозможным диалог с КНДР в условиях запусков баллистических ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Мун Чжэ Ин решительно осудил новый запуск ракеты КНДР в пятницу, заявив, что диалог с Северной Кореей невозможен в такой ситуации и предупредив, что "Юг способен полностью уничтожить Север ", – говорится в сообщении.

Глава Южной Кореи, выступавший ранее за мирные переговоры, заявил, что о диалоге с КНДР не может быть и речи, если Пхеньян будет заниматься такими провокационными действиями.

"Оскорбляя осуждения и предупреждения международного сообщества и резолюцию Совета безопасности ООН, Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету. Я сурово осуждаю и выражаю гнев в этой серии провокаций на Севере", – заявил Мун Чжэ Ин.

По его словам, международные санкции и давление усилят, чтобы заставить Северную Корею "не иметь другого выбора, кроме как сделать шаг вперед на пути к подлинному диалогу".

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Южная Корея укрепит свои оборонительные возможности, чтобы справиться с растущими ядерными и ракетными угрозами, приложив также максимум усилий для обеспечения того, чтобы санкции Совбеза ООН были полностью реализованы

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против нас или нашего союзника, мы можем уничтожить КНДР и сделать ее неспособной восстановиться после этого", – резюмировал глава Южной Кореи.

Напомним, Северная Корея 15 сентября провела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.