В России в Калужской области разбился дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который принимал участие в российско-белорусских учениях "Запад-2017". Об этом сообщает газета Известия.

Известно, что инцидент произошел на авиабазе Шайковка. По официальной версии, у самолета надломилась одна из стоек и он выкатился со взлетно-посадочной полосы.

Бомбардировщик нашли в нескольких сотнях метров от взлетной полосы. Корпус самолета серьезно поврежден и уже не подлежит восстановлению. Экипаж Ту-22М3 не пострадал.

Напомним, Россия вслед за танками перебрасывает в Беларусь в рамках учений "Запад-2017" боевую авиацию. В рамках стратегических российско-белорусских командно-штабных учений "Запад-2017" на авиационных базах воздушно-космических сил Западного военного округа экипажи истребительной, бомбардировочной и армейской авиации готовятся к перебазированию на оперативные аэродромы.

Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков и ракетно-бомбового вооружения.