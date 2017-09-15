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Главная » Мир » В лондонском метро произошел взрыв

В лондонском метро произошел взрыв

В лондонском метро произошел взрыв
Внутри взорванного вагона / Фото: twitter.com/RRigs

Несколько человек получили сильные ожоги

15.09.17 123
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В лондонском метро произошел взрыв на станции Parsons Green. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Metro.

Несколько человек получили сильные ожоги. У некоторых из них обожжены лица и волосы.

Состав, в котором произошел взрыв, загорелся. К месту инцидента приехали пожарные и полиция. Причины взрыва пока не ясны. Женщина, которая находилась в поезде, сказала, что другие люди в поезде говорили о взорвавшейся бомбе. 

Людей с платформы эвакуировали. Несколько станций на District Line закрыли из-за происшествия. Сообщение о пожаре в поезде метро поступило в 08:21 по местному времени (10:21 Киев).

Местная полиция сообщила, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. "Мы предоставим факты, когда сможем – наша информация должна быть точной", – написали в твиттере полиции.

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