Полиция нашла в метро Лондона еще одну бомбу, рассматривается версия теракта, – СМИ

В Лондоне полиция обезвреживает вторую бомбу, обнаруженную в метро после того, как произошел взрыв. По предварительным, данным, произошел теракт. Об этом в Twitter написала журналист Никки Харли.

По ее словам, разыскивается мужчина с ножом.

"Полиция говорит, что произошел теракт. Разыскивается мужчина с ножом, вторая бомба обезвреживается полицией", – написала она.

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Police say a terror attack has taken place. Man with a knife on the run and second bomb being deactivated by cops. #Parsonsgreen — Nicky Harley (@nickyharley) 15 сентября 2017 г.

Ранее сообщалось, что в лондонском метро произошел взрыв на станции Parsons Green. Несколько человек получили сильные ожоги. У некоторых из них обожжены лица и волосы.