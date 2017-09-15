Британская полиция назвала взрыв на станции метро Parsons Green в Лондоне терактом.
"Инцидент на станции метро Parsons Green объявлен террористическим актом", - сообщили в пресс-службе ведомства в Twitter.
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Отмечается также, что расследовать взрыв будет антитеррористическое подразделение лондонской полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в метро Лондона в задней части поезда взорвался белый контейнер.
Станцию окутал густой дым, несколько человек получили ожоги лица, у них сгорели волосы. Одна женщина получила травму ног.
Позже СМИ сообщили, что около 20 человек пострадали в результате взрыва.