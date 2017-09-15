Самым смертоносным вирусом на земле оказался гепатит, который ежегодно убивает более 1,3 миллиона человек.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet, на которую ссылаются мировые СМИ.

Так что главным "убийцей" людей оказался не ВИЧ, вирус бешенства или малярия, а различные штаммы вируса гепатита.

"Подобные выводы вызывают у нас злость, но мы совсем не удивились тому, что гепатит губит больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез. Подобный печальный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и тем, что не существует каких-то глобальных систем для финансирования подобных проектов", — прокомментировал президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор.

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Подобный отчет ежегодно составляют ВОЗ и прочие здравоохранительные службы ООН. В этом году упор сделан не на болезни, порожденные проблемами в работе организма самого человека или плохими условиями жизни, а на различные вирусные, бактериальные и паразитические инфекции.

Для составления картины их эволюции за последние 40 лет ученые собрали и проанализировали медицинские архивы из 147 стран мира, где велись наблюдения за причинами смерти их граждан, пишет "РИА Новости".

На их долю в среднем приходится примерно 19,4% смертей, произошедших за этот временной промежуток, и их общее число постепенно растет, что ученые связывают с ухудшением стандартов здравоохранения и резким ростом в численности населения в развивающихся странах.

Лидирующую роль в этом отношении, к некоторому удивлению самих авторов отчета, занял вирусный гепатит – в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней негативные эффекты – цирроз и рак печени, а также прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 миллионами смертей, третье – ВИЧ, убивший примерно миллион человек, а четвертое – малярия и 719 тысяч ее жертв.

Подобные цифры, как отмечают медики, являются достаточно консервативными оценками, так как лишь 25 стран предоставляют достаточно качественную статистику по причинам смерти их жителей. Соответственно, реальное число жертв ВИЧ, гепатита и прочих болезней может быть заметно большим.

Гепатит, как подчеркивают ученые, опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%.

Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны текущих вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревает того, что они заражены этим вирусом. По текущим оценкам исследователей, лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знает о своем диагнозе и проходит лечение в медицинских учреждениях.