Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Запрет на въезд в США должен стать шире, - Трамп

Запрет на въезд в США должен стать шире, - Трамп

Запрет на въезд в США должен стать шире, - Трамп
Дональд Трамп / Фото: www.trend.az

Американский президент отметил, что атаку на лондонцев организовали "больные и слабоумные люди"

15.09.17 86
100

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв на станции в лондонском метро.

По его словам, произошедшее в британской столице лишний раз доказывает необходимость ужесточить правила въезда в США.

"Запрет на въезд в США должен стать шире, сильнее и более конкретным", — написал американский лидер в своем Twitter, который цитирует Росбалт.

Президент отметил, что атаку на лондонцев организовали "больные и слабоумные люди", о которых было прекрасно известно Скотланд-Ярду.

"Надо действовать на опережение!", — написал Трамп, призвав обращаться с «террористами-неудачниками» в более «жесткой манере» и, в частности, лишить их возможности использовать интернет для вербовки новых боевиков.

Напомним, 13 сентября Верховный суд США отменил ограничения, наложенные ранее на действие иммиграционного указа Трампа, запретившего гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена запрещалось въезжать в страну, не имея визы или вида на жительство. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Взрыв в Лондоне официально назван терактомБоевики ИГИЛ совершили два теракта в Ираке, погибли не менее 60 человекFEMEN призвала "Ирму" смыть в унитаз Дональда Трампа

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 12213
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12945
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 5042
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3989
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3670
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9334
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1301
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 5337 / 6861
  2. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 4045 / 4423
  3. Древнеиндийский манускрипт состарил 0 как минимум на 500 лет 2545 / 2926
  4. Курс биткоина продолжает падать 2082 / 2422
  5. В соцсетях сообщают о попытке кражи детей в одной из гимназий Киева 2075 / 2357
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1933 / 25890
  7. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1537 / 4425
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 26 / 6861
  2. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 11 / 1515
  3. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 10 / 1178
  4. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 10 / 1514
  5. За компанию. Кого вы считаете лучшим работодателем Украины 9 / 2078
  6. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 478
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 67460
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.