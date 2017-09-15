Запрет на въезд в США должен стать шире, - Трамп

Американский президент отметил, что атаку на лондонцев организовали "больные и слабоумные люди"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв на станции в лондонском метро.

По его словам, произошедшее в британской столице лишний раз доказывает необходимость ужесточить правила въезда в США.



"Запрет на въезд в США должен стать шире, сильнее и более конкретным", — написал американский лидер в своем Twitter, который цитирует Росбалт.



Президент отметил, что атаку на лондонцев организовали "больные и слабоумные люди", о которых было прекрасно известно Скотланд-Ярду.

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"Надо действовать на опережение!", — написал Трамп, призвав обращаться с «террористами-неудачниками» в более «жесткой манере» и, в частности, лишить их возможности использовать интернет для вербовки новых боевиков.

Напомним, 13 сентября Верховный суд США отменил ограничения, наложенные ранее на действие иммиграционного указа Трампа, запретившего гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена запрещалось въезжать в страну, не имея визы или вида на жительство.