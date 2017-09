Самый старый кот в мире Натмег умер в Великобритании в возрасте 32 лет (145 "кошачьих" лет).

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на издание Mirror.

Как стало известно, животное испытывало проблемы с дыханием, а смерть наступила в ветеринарной клинике в результате сердечной недостаточности.

"У меня чувство, словно из моей груди вырвали сердце. Мы очень любили его", - поделилась своими переживаниями хозяйка Натмега Лиз.

Лиз и Иэн Финлэй нашли кота в плохом состоянии в своем саду в 1990 году. Тогда врачи определили, что коту было около пяти лет.

Very sad news - Nutmeg, the world's oldest cat, has died aged 32 (145 in cat years). Pictures by @CraigConnorNNP back in 2016 pic.twitter.com/eJY2fukMbj