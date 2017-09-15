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Главная » Мир » Павла Гриба из СИЗО перевезли в больницу

Павла Гриба из СИЗО перевезли в больницу

Павла Гриба из СИЗО перевезли в больницу
Фото: Ольга Гриб via Facebook

Возможно российские спецслужбы попытаются с помощью своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии"

15.09.17 19
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Украинца Павла Гриба, которого похитили в Беларуси и перевезли в СИЗО Краснодара в РФ, перевели в больницу, сообщила его сестра Ольга Гриб.

"Нам известно, что его перевели из СИЗО в больницу, будто на обследование. Но в какую именно и почему мы не знаем. К нему не допускают ни украинских консулов, ни независимый врачей", - сказала Ольга Гриб в комментарии УП.

Также она добавила, что возможно российские спецслужбы попытаются с помощью своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого он вынужден ежедневно принимать лекарства. Нарушение их приема, по словам родных, может привести к фатальным последствиям.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Павла Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу. Однако причину перевода ведомство еще выясняет.

"Мы надеемся узнать необходимую информацию как можно скорее, наши консулы направили соответствующие запросы, но не стоит ожидать от российской стороны быстрых ответов. Потому что они часто вообще не отвечают на наши запросы", - заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Напомним, 19-летний Павел Гриб пропал в Беларуси 24 августа. Его отец раньше работал в Государственной пограничной службе Украины. Сразу после пропажи сына Игорь Гриб предположил, что Павла похитили с подачи ФСБ РФ.

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