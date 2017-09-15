Лукашенко получил от Путина $700 млн

Беларусь получила государственный кредит от России в размере 700 млн долларов, сообщает министерство финансов страны.

"15 сентября средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте минфина Беларуси.

Кредит рассчитан на 10 лет. Он будет погашаться ежегодными траншами – в апреле и октябре – начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

Ставка – 6-месячный LIBOR плюс маржа, которая рассчитывается как разница между доходностью долларовых евробондов РФ с погашением через семь лет и расчетной ставкой семилетнего процентного свопа в долларах США.

Кредит предназначен на рефинансирование обязательств Беларуси перед РФ по ранее полученному займу.

Напомним, военный бюджет Украины в 2018 году составит около 83 млрд грн.